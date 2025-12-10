Bugün Güzel’ filmine İhtişamlı Gala

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu Aksel Bonfil’e ait ve yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu ‘Bugün Güzel’ filminin galası, 9 Aralık Salı akşamı heyecan ve keyif dolu bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Film 12 Eylül Cuma günü sinema salonlarında izleyici ile buluşacak.

Bugün Güzel’ filmine İhtişamlı Gala
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 10-12-2025 12:30

 

ÜNLÜ İSİMLER ‘BUGÜN GÜZEL’ DEDİ!

Sinema, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı gala akşamında renkli görüntüler objektiflere yansıdı. Geceye katılan isimler arasında Demet Akbağ, Hazal Subaşı, Berkay Şahin, Salih Bademci-İmer Özgün, Eser-Berfu Yenenler, İbrahim-Nurdan Büyükak, Reynmen, Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Oğulcan Engin-İlayda Alişan, Gizem Karaca-Kemal Ekmekçi, Metin Pıhlıs, Mehmet-Sedef Demirkol, Ahmet Kürşat Öçalan, Buray, Naz Göktan, Ümit Erdim, Mesut Can Tomay, Umut Kurt, Atakan Özyurt, Chaby Han, Arman Aydın vardı. 

Film ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve duygularını paylaştı.

Oğuzhan Koç: Bizim heyecanımız yüksek, birazdan hep birlikte ilk izlemeyi yapacağız ve seyircinin reaksiyonlarını merakla bekliyoruz. Sevgili Aksel Bonfil’le bundan 3-4 yıl önce ‘Bizim de izlemekten keyif alacağımız, tatlı, sıcak bir film yapabilir miyiz?’ diye yola çıktık. Bugüne kısmetmiş. Önce sevgili yönetmenimiz Mali Ergin bize katıldı, ardından etrafımda gördüğünüz şahane oyuncu arkadaşlarım… Hepsine huzurlarınızda tekrar teşekkür ederim; onlarsız olmazdı. Bir işi yapıyor olmanın ötesinde gerçekten iyi ve tatlı bir arkadaş grubuna dönüştüğümüzü düşünüyorum. Son olarak yapımcılarımız Cemal Okan’a, Timur Savcı’ya ve TAFF’a bu filmin arkasında durdukları, destek oldukları için çok teşekkür etmek isterim.

Ayça Ayşin Turan: Çok güzel bir ekiple, çok güzel bir iş çıkardık. Gişesinin bol olmasını diliyorum; umarım seyirciler de bizim kadar beğenir. Filmde Güneş hemşireyi canlandırıyorum. Ali Candemir’in hayatına güneş gibi doğan, eğlenceli ve enerjik bir karakter.

İbrahim Selim: Hikayenin sahibi Oğuzhan, senaryonun sahibi Aksel ve yönetmenimiz Mali… Bu üçlüyle ilk kez çalışıyorum. Çoğumuz için öyleydi sanıyorum. Kendi tecrübelerime göre söyleyebilirim ki, yaşadığımız en tatlı ve çalışkan setti. Birbirimizi çok sevdik, çalışma biçimimize hayran kaldık. Bu yüzden işin de sıcacık çıktığını düşünüyorum. Umarım 12’sinden itibaren bütün seyirciler de aynı hissi yaşar.

Neslihan Arslan: Çok keyifli bir film yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bizim enerjimiz seyirciye de geçer.

Gamze Topuz: Çok gerçek, çok sahici, hayattan bir film… Umuyorum ki izleyen herkes bu duyguyu hisseder. Şimdiden iyi seyirler.

Buçe Buse Kahraman: Sıcacık bir film olduğuna inanıyorum. Herkes büyük emek verdi. Umarım karşılığını bulur.

Mali Ergin (Yönetmen): İçimize sinen, çok güzel bir hikayemiz vardı. Bunu en iyi şekilde çekmeye çalıştık. Oyuncularımıza ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyicilerimiz de sever. 

Aksel Bonfil (Senarist): İyi hissettiren bir film yapmaya gayret ettik. Bir hastalık hikayesi olsa da meseleyi farklı bir yerden ele almak istedik. Seyircinin salondan pozitif duygularla ayrılacağına inanıyoruz. Hepinizi filmi izlemeye bekliyoruz.

‘Bugün Güzel’; kontrollü, düzenli ve hep başkalarına iyi gelmeye çalışan, sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir’in hayatına ansızın düşen bir teşhisle başlayan dönüşüm hikayesini, mizahı ve duyguyu iç içe geçirerek beyaz perdeye taşıyor. Film; aşkın, dostluğun, insan temasının ve kabullenişin iyileştirici gücünü izleyicisine hatırlatmayı amaçlıyor.

‘Bugün Güzel’ 12 Aralık’ta sinemalarda!

