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Gecce Magazin Haberleri

Bostancı'da Buray izdihamı!

Başarılı sanatçı Buray, 2023 yılının ilk konserini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi.

Bostancı'da Buray izdihamı!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 31-01-2023 15:40

Biletleri saatler öncesinden tükenen etkinlikte dillere pelesenk olan şarkıları ile muhteşem bir sahne şovuna imza atan Buray, performansıyla unutulmaz anların mimarı oldu.

Yoğun istek üzerine 5 Mart 2023'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konser daha vermeye karar verdiklerini dile getiren başarılı sanatçı, ''Bu yılda konserden konsere koşarak rekorlar kırmak istiyoruz.” dedi.

Gecce boyunca şarkılarını hayranları ile birlikte koro halinde seslendiren Buray, bir buçuk saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.

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