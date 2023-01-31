Bostancı'da Buray izdihamı!

Biletleri saatler öncesinden tükenen etkinlikte dillere pelesenk olan şarkıları ile muhteşem bir sahne şovuna imza atan Buray, performansıyla unutulmaz anların mimarı oldu.

Yoğun istek üzerine 5 Mart 2023'te Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir konser daha vermeye karar verdiklerini dile getiren başarılı sanatçı, ''Bu yılda konserden konsere koşarak rekorlar kırmak istiyoruz.” dedi.

Gecce boyunca şarkılarını hayranları ile birlikte koro halinde seslendiren Buray, bir buçuk saat süren konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.