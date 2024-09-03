Bora Gencer Unutulmaz Parça “Dokun Bana”yı Yorumladı!

2000’lerin unutulmaz parçalarından “Dokun Bana”yı yorumlayan Bora Gencer parçayı ilk kez Marmaris Amfi Tiyatro’da seslendirip sevenleri ile buluşturdu. Datça Çocuk Köyü yararına düzenlenen “Elvadasız Şarkılar” kapsamında ünlü isimlerle beraber sahne alan Gencer: “ “Dokun Bana” çok uzun zamandır seslendirmek istediğim bir parçaydı, ilk kez de bu anlamlı organizasyonda sizlerle buluşturmak istedim” dedi.



Hareketli ritimleriyle ile öne çıkan parçanın yeni aranjesinde Sonay Yağız imzası var, parçanın sözü ve müziği ise Gülhan Aydın’a ait. Dj’lerin de çok ilgisini çeken parçanın klibi sahilde Turgay Ceylaner yönetmenliğinde çekildi.



“Dokun Bana” DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında!