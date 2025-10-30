Bomba İddia: Pascal Nouma ve Yasemin Yürük Aşk mı Yaşıyor?

Eski futbolcu Pascal Nouma ile Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük'ün, 'The Traitors Türkiye' çekimlerinde yakınlaştığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi : 30-10-2025 10:00

Sürpriz İsimler Belçika’da Bir Araya Geldi

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Yasemin Yürük ile Türk futbolunun unutulmaz figürlerinden Pascal Nouma, beklenmedik bir projede buluştular. İkili, çekimleri Belçika’da devam eden ve heyecanla beklenen 'The Traitors Türkiye' adlı programda yer alıyorlar. Bu farklı kariyerlere sahip iki ünlü ismin aynı platformda yer alması, magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak bu birliktelik, yalnızca profesyonel bir iş birliği ile sınırlı kalmayabilir.

 

Çekimler Sırasında Sürpriz Aşk İddiası

Program setinden gelen iddialar, Yasemin Yürük ve Pascal Nouma'nın program çekimleri sırasında birbirlerine yakınlaştığını öne sürdü. Bu beklenmedik gelişme, ikili arasında yeni bir aşkın doğduğu söylentilerini beraberinde getirdi. Özellikle Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nouma'nın enerjik kişiliği ile Yürük’ün duruşu, magazin çevrelerinde merak uyandırdı. Bu tür reality şov formatlarının, yarışmacılar arasında duygusal yakınlaşmalara zemin hazırlaması sıklıkla görülüyor. İşte bu ortamda, ikilinin de duygusal bir bağ kurduğu iddia ediliyor.

 İki Taraftan da Açıklama Gelmedi

Ortaya atılan bu aşk iddiası, büyük bir ilgi görse de henüz kesinleşmiş bir durum bulunmuyor. Hem 'Hepsi' grubunun eski üyesi Yasemin Yürük hem de popüler sporcu Pascal Nouma, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla, bu iddia şimdilik sadece kulislerde konuşulan bir dedikodu olarak kaldı. Bu durum, kamuoyunun merakını daha da artırdı.

 

 

 

 

 

