Böbreklerinizi korumak için bunlara dikkat edin!

15 yıl sonra kronik böbrek hastalığı ölüm nedenleri arasında 5.sırayı alabilir

İnsanların çoğu, her biri nefron olarak bilinen bir milyon küçük birimden oluşan iki böbrekle doğar. Nefronlar hasar gördüğünde işlevlerini durdurur ve normal böbrek işlevini sürdürmek için kalan sağlıklı nefronlara ek yük bindirir. Ancak hasar devam ederse kalan sağlıklı nefronlar böbrek işlevini sürdürmek için yetersiz hale gelir. Aylar veya yıllar içinde böbrek işlevindeki bu ilerleyici kayba Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) adı verilir. 2040 yılında, kronik böbrek hastalığının, toplumda ölüm nedenleri arasında 5. sırayı alacağı öngörülmektedir. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı ile mücadele için acil küresel stratejilere ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.

Kronik böbrek hastalığında 5 risk faktörü

Kronik böbrek hastalığı için toplumda yüksek risk faktörü barındıran bireylerin mutlaka bu hastalık açısından değerlendirilmeleri önerilmektedir.

Diyabet Hipertansiyon Kalp ve damar hastalıkları Obezite Ailede böbrek hastalığı öyküsü

Böbrek sağlığında ciddiye alınması gereken durumlar

Akut böbrek hasarı

Gebelikle ilişkili böbrek hastalığı

Otoimmün hastalıklar (sistemik lupus eritematozus veya vaskülit gibi)

İdrar yollarında idrar akımına engel olan durumlar

Üriner sistem taş hastalığı

Düşük doğum ağırlığı veya erken doğum

Geleneksel ilaçlar, çevresel toksinler, hepatit B veya C, HIV ve parazitler enfeksiyonlar diğer risk faktörlerini oluşturmaktadır.

Bu testler böbrek sağlığınız için önemli ipuçları veriyor

Kronik böbrek hastalığının tespiti açısından yüksek riskli bireylerde kullanılabilecek pratik testler mevcuttur. Bu testler; hipertansiyonu kontrol etmek için kan basıncı ölçümlerinin yapılması, boy ve kiloya dayalı Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) hesaplanması, idrar testi ile böbrek hasarının değerlendirilmesi, idrarda albümin (Albüminüri) atılımının değerlendirilmesi ve idrarda albümin-kreatinin oranının (uACR) hesaplanmasıdır.

Kan testleri yapılarak; Tip 2 diyabet gelişip gelişmediğini tespit etmek için; açlık veya rastgele glukoz düzeyi ve glukozile hemoglobin (HbA1C) düzeyi belirlenir. Serum kreatinin düzeyi de ölçülerek tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı'nı (eGFR) yani böbreğin süzme hızının belirlenmesi sağlanır.

Erken teşhis için yüksek riskli gruplarda tarama önemli

Böbrek yetmezliğiyle ilişkili sağlık hizmeti maliyetlerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için risk altındaki bireylerde erken teşhis politikaları küresel olarak uygulanmalıdır. Özellikle kronik böbrek hasarı açısından yüksek riskli popülasyonların taranması önerilmektedir. Genel popülasyonda kronik böbrek hasarı açısından farkındalık oluşturulmalı ve eğitim programları uygulanmalıdır.

Böbrek sağlığınız için dikkat etmeniz gerekenler