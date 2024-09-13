Blok3'ün yeni albümü: ‘Obsesif’

Türkçe müziğin parlayan yıldızlarından BLOK3, Spotify’ın Türkiye dışındaki dinlemeleri baz alarak hazırladığı listeye 2023’te ‘Baybay’, ‘N’aptığını Bilmesem de’, ‘Affetmem’ şarkılarıyla; 2024’ün ilk yarısında ise ‘Güzel ve İddialı’, ‘Habibi’, ‘Laf’ gibi parçalarıyla girmişti. İki yıl art arda en üst sıralarda yer alarak müzik sahnesindeki şampiyonluğunu açık ara ilan eden BLOK3 heyecanla beklenen yeni albümü ‘Obsesif’i müzikseverlerle buluşturdu.

Blok3'ün yeni albümü: ‘Obsesif’
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 13-09-2024 09:28

 

‘Obsesif’ 12 parçadan oluşuyor ve BLOK3’ün sanatsal çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Albümde yer alan parçaların neredeyse tamamı farklı müzik türlerinden beslenerek, sanatçının çok yönlü yeteneğini ve yaratıcılığını ortaya koyuyor. Her bir şarkı, BLOK3’ün iç dünyasını ve duygusal derinliğini yansıtarak, dinleyicilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatıyor. Bu albüm, sanatçının farklı müzik türlerine olan ilgisini ve yeteneğini sergileyerek, dinleyicilere geniş bir müzikal deneyim sunuyor.

BLOK3, ‘Obsesif’ albümü ile sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda dinleyici kitlesinin kalbinde de önemli bir iz bırakmayı hedefliyor. Albümün her parçası, sanatçının içsel dünyasını ve duygusal yönünü açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dinleyiciler, BLOK3’ün bu yeni çalışmasında hem eğlenceli hem de derinlikli bir müzikal yolculuğa çıkma fırsatı bulacak.