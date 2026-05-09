Blok3'le Kavgalı Olan Demet Akalın: "Dolduruşa Geldim"

Demet Akalın ve Sefo, "Yerinde Dur" düetiyle zirvelere yerleşmiş ve tüm platformlarda ortalığı kasıp kavurmuşlardı. Bir süre listelerde zirveyi bırakmayan Demet Akalın ve Sefo, Blok3'ün albümünün çıkması sonrası yavaş yavaş gerilemişti.

Bot İddiası

Rapçi Blok3’ün Spotify listelerindeki yükselişi sonrası Demet Akalın'ın 'bot' iddiası kavganın fitilini ateşlemişti. İkili arasında yaşanan tartışma günlerce sosyal medyada ve magazin sayfalarında gündem olmuştu. Demet Akalın arka planda bir şeylerin döndüğünü ima ederek, bir gün önceden “yarın listeden indirileceksin” minvalinde bir telefon aldığını ve ertesi gün bunun gerçekleştiğini söylemişti.

Teyzem Yaşında

Demet Akalın'ın bot iddiası Blok3'e sorulunca olay daha da hareretlendi. Başarılı rapçi, Demet Akalın’a doğrudan cevap vermek istemediğini söyleyerek, “Annemden büyük, hatta neredeyse teyzem yaşında” demişti. Bu sözler Demet Akalın'ı fena kızdırmıştı.



Sefo'ya Gider Yaptı, Murat Boz'u sildi

Demet Akalın bu açıklamaya oldukça sert bir tepki vermişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Blok3’ün üslubunu eleştirmiş, saygı vurgusu yapmış ve konunun yaş meselesi olmadığını, emek meselesi olduğunu belirtmişti.

Bunun üzerine gözler Sefo'ya çevrilmişti. Bu kavgada taraf olmamayı seçen Sefo, iki tarafla da iletişim halinde olduğunu belirterek polemiğe girmek istememişti. Bu durum üzerine Sefo da Demet Akalın'dan nasibini almıştı. Akalın, Sefo'nun bu tutumu için "Kırılıyorum tabii ki. 'Ablaya yanlış yapıldı' dese öbür tarafa da çok şey olmaz. Bu kadar korkma Sefo, arkanda ben varım!' sözlerini sarf etmişti.

O dönem kızgınlığı bir türlü geçmeyen Demet Akalın, Blok3' destek veren Murat Boz'u da silmişti.

Zeytin Dalı Uzattı

Tüm bu yaşananların ardından ortalık duruldu. Demet Akalın, Blok3'e zeytin dalı uzattı. Önceki gün magazin muhabirleri tarafından görüntülenen ünlü popçu, Blok3 soruları sonrası dolduruşa geldiğini itiraf etti. Akalın şöyle konuştu:

"Blok3'ü inanılmaz başarılı buluyorum. Gelirken bile radyoda onu dinliyordum. O dönem birkaç kişinin dolduruşuna geldim, benim gençlerle bir polemiğim olamaz."