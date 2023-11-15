Bitlis Tanıtım Günleri: İstanbul’da Bir Anadolu Harikası

Bitlis, Türkiye'nin ceviz başkenti olarak kabul ediliyor ve Bitlis Günleri bu nadide ürünün çeşitliliğini ve kalitesini İstanbullularla buluşturmayı amaçlıyor. Bitlis cevizi, sadece bir yemiş değil, aynı zamanda bir kültür simgesi. Yüzyıllar boyunca Anadolu topraklarında yetişen ceviz ağaçları, Bitlis'in volkanik topraklarından aldıkları besinlerle eşsiz bir tat ve kalite sunuyor. Cevizin oluşumu, tıpkı Bitlis'in kendisi gibi, sabır ve zaman istiyor. Cevizin faydaları çok yönlü; kalp sağlığından, beyin fonksiyonlarının desteklenmesine kadar pek çok alanda önemli rol oynuyor. Bitlis cevizi, zengin omega-3 içeriği ve benzersiz aromasıyla diğer cevizlerden ayrılıyor.



Bitlis'in eşsiz lezzeti büryan, özel pişirme teknikleri ve benzersiz tatlarıyla Bitlis Günleri'nde yerini alacak. Bitlis’in bağrından çıkan bu eşsiz yemeğin, Selçukluların sofralarından başlayıp Osmanlı saray mutfağına kadar uzanan serüvenini tadarken, büryanın nasıl bir Bitlis geleneği haline geldiğini ve her lokmasında yüzlerce yıllık bir mirası nasıl barındırdığını anlatacağız. Geleneksel tandırlarda pişirilen büryanın hikâyesi ziyaretçilere aktarılacak.



Bitlis'ten gelen sanatçılar ve zanaatkarlar, Atatürk Havalimanı'nda kendi eserlerini sergileyecekler. Bitlis'in el dokuması halılarından oyma sanatına kadar, ziyaretçiler Anadolu'nun bu köklü şehrini tüm renkleriyle deneyimleme fırsatı bulacaklar.