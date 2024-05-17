Birce Akalay, iddialı seçimiyle baş döndürdü!

Fransa'nın Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ülkemizden de ünlü oyuncular yer aldı. Bu isimlerden biri olan Birce Akalay, festivaldeki tarzıyla büyük ilgi topladı. Akalay, iddialı kıyafet seçimiyle Cannes'ın en beğenilen isimlerinden biri oldu ve sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi.

Cannes Film Festivali'ne birçok ünlü isim katılırken, Birce Akalay da bu isimler arasındaydı. Akalay'ın seçimi, sosyal medyada en çok beğenilen tarz olarak öne çıktı.

Yaptığı kıyafet seçimiyle festivale damga vuran Akalay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Instagram hesabından paylaştığı pozlarına hayranlarından yorum yağmuru geldi.