‘Bir Aile Provası' Okuma Provasında!

BKM’nin 2026 sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan ‘Bir Aile Provası’ için okuma provaları tüm hızıyla devam ediyor. Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı oyun, aile ilişkilerini kara mizahın çarpıcı diliyle sahneye taşıyacak.

‘Bir Aile Provası' Okuma Provasında!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-01-2026 16:20

BKM’nin 2026 sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan ‘Bir Aile Provası’ için okuma provaları tüm hızıyla devam ediyor. Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı oyun, aile ilişkilerini kara mizahın çarpıcı diliyle sahneye taşıyacak.

 

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

 

 

Oyunun yönetmeni Gülhan Kadim, projeyi şu şekilde anlattı:

 

‘Bir Aile Provası, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle çıkış yolu bulmakta zorlanan bir yazarın, arkadaşlarının da desteğiyle bu eylemsizlik hâlinden kurtuluşunun hikâyesi. Figen; deli fişek annesi Şükran ve uzaklardan gelen kız kardeşi Çiğdem ile, koşulsuz sevgi ve bolca hesaplaşma içeren bir zamanın içinde bulur kendini. Anıların, kavgaların, hüznün, kahkahaların ve eğlencenin eksik olmadığı bu zaman diliminde Figen; gerçeğin zorluğuyla yüzleşmek yerine onu kabul ederek ve dönüştürerek özgürleşir.’

 

‘Bir Aile Provası’, sezon boyunca Maximum Uniq Box sahnesinde ve bir çok salonda tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun tüm tarihleri satışa sunuldu.

Benzer Haberler
"Mutluyuz mu?" filmine görkemli gala...
'Kardeş Takımı 3' Gişede Yarım Milyon Seyirciyi Geçti 'Kardeş Takımı 3' Gişede Yarım Milyon Seyirciyi Geçti
İbrahim Büyükak: İbrahim Büyükak: "İlk filmin üzerine çıktık"
Özgü Namal Berlin’de Tarih Yazmaya Gidiyor: Özgü Namal Berlin’de Tarih Yazmaya Gidiyor: "Sarı Zarflar" Altın Ayı Yolunda!
Gökçe Bahadır Masanın Diğer Tarafında! Gökçe Bahadır Masanın Diğer Tarafında! "Oyuncuların Derdine Ben Koşacağım."
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, "Mutluyuz Mu?" Filminde Buluştu
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Londra’da
  • 27-01-2026 12:40

Londra’da "Bakıcı" Krizi! Hande Erçel Teyzelikten İstifa Etti

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"