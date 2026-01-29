‘Bir Aile Provası' Okuma Provasında!

BKM’nin 2026 sezonunun en iddialı projeleri arasında yer alan ‘Bir Aile Provası’ için okuma provaları tüm hızıyla devam ediyor. Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı oyun, aile ilişkilerini kara mizahın çarpıcı diliyle sahneye taşıyacak.

Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara, Ümit Beste Kargın’ın yer aldığı oyunda trajikomik bir aile hesaplaşması sürprizlerle dolu anlarla seyircilerin karşısında olacak.

Oyunun yönetmeni Gülhan Kadim, projeyi şu şekilde anlattı:

‘Bir Aile Provası, içinde bulunduğu koşullar nedeniyle çıkış yolu bulmakta zorlanan bir yazarın, arkadaşlarının da desteğiyle bu eylemsizlik hâlinden kurtuluşunun hikâyesi. Figen; deli fişek annesi Şükran ve uzaklardan gelen kız kardeşi Çiğdem ile, koşulsuz sevgi ve bolca hesaplaşma içeren bir zamanın içinde bulur kendini. Anıların, kavgaların, hüznün, kahkahaların ve eğlencenin eksik olmadığı bu zaman diliminde Figen; gerçeğin zorluğuyla yüzleşmek yerine onu kabul ederek ve dönüştürerek özgürleşir.’

‘Bir Aile Provası’, sezon boyunca Maximum Uniq Box sahnesinde ve bir çok salonda tiyatroseverlerle buluşacak. 16 Şubat’ta perde açacak oyunun tüm tarihleri satışa sunuldu.