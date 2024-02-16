Bilal Yıldırım, 'Seninle Ölürüm' yayında

Arabesk-pop dünyasının son zamanlarında dikkat çeken yeteneklerinden Yıldırım, duygusal eserinde aşk acısını en güzel şekilde ifade ediyor.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğündeki Grand Müzik etiketiyle dinleyicisine ulaşan şarkının Genel koordinatörlüğünde Selim Seven bulunurken, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunmakta. Söz ve müziği Murat Sağır’a ait olan düzenlemesi Mustafa Arapoğlu ve Sedat Sakarya imzası taşıyor. Duygusal klibin yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturuyor. Klibin senaryosu Özlem Bölükbaşı’na ait. Sanatçıya gitarda Soyhan Şenyaylar, bağlamada Fatih Doğaner, perküsyonda Şener Yolal, yaylılarda ise İstanbul Strings eşlik ediyor.