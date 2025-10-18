Berkay Demiralp'ten yeni tekli; “İstasyon”

Türkçe pop müziğin duygusal sesi Berkay Demiralp, yeni teklisi “İstasyon” ile müzikseverlerle buluşuyor. Duygusal atmosferi, akustik dokusu ve içten vokaliyle dikkat çeken şarkı, sanatçının müzikal yolculuğunda derin bir iz bırakmaya aday.

Sözleri Sema İslim Utandı’ya, bestesi ve düzenlemesi Berkay Demiralp’e ait olan “İstasyon”, aşkın geçiciliğini ve yavaşça tükenen bir kalbin hikayesini anlatıyor. Parçada İlayati’nin dokunaklı rap sözleri, şarkıya güçlü bir kontrast ve modern bir soluk kazandırıyor.

Klibin yönetmenliğini Engin Pulat üstlenirken, şarkının hikayesine paralel olarak melankolik bir yolculuk anlatısı görselleştiriliyor. Şarkının ruhuna uygun sade ama derinlikli sahneler, “İstasyon”u görsel olarak da tamamlıyor. Styling’de ise Sedef Görgünay imzası bulunuyor.

“İstasyon”, aşkın geçmediği duraklarda duran, duygularıyla yüzleşenlerin hikayesini anlatan şarkı Seyhan Müzik etiketi ile 17 Ekim Cuma günü dijital platformlarda ve Seyhan Müzik YouTube kanalında yayında.