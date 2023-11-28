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Beren Saat annesini paylaştı: 'Güzelliğini ondan almış'

Beren Saat, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmindeki cesur sahneleriyle dikkat çekti. Netflix platformunda yayınlanan filmdeki performansı, sosyal medyada geniş bir ilgi gördü. Ünlü oyuncu, annesi Ayla Saat ile birlikte paylaştığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Beren Saat'in annesiyle birlikte çekildikleri kare, takipçileri tarafından büyük beğeni aldı.

Beren Saat annesini paylaştı: 'Güzelliğini ondan almış'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2023 11:19

Beren Saat, en son rol aldığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' dizisiyle magazin gündeminden düşmüyor.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, yaptığı son paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Beren Saat, emekli öğretmen olan annesi Ayla Saat'le birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ünlü oyuncu, 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin galasında annesiyle birlikte çekilmiş bir kareyi paylaştı ve takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Takipçileri, Beren Saat'in annesi Ayla Saat için "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlarda bulundular.

İşte merak edenler için Beren Saat'in annesi Ayla Saat...

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