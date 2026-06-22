“Ben Kimsenin Gözyaşı Olmadım” Asena’dan Sert Çıkış

Asena bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kani Kudu ile ilişkisini ilk kez açık açık konuştu. İkili bir etkinlikte birlikte görüntülendi ve aslında ilişkilerinin uzun süredir devam ettiğini de kendi ağızlarından doğrulamış oldu. Kani Kudu ise konuya daha net girerek “Mart ayından sonra birlikteliğimiz başladı, Asena artık benim eşim” diyerek dikkat çekti.

Tanışma Süreci Ve Başlangıç

Kani Kudu Asena ile tanışma hikâyelerini de detaylı şekilde anlattı. İlk etapta iş üzerinden bir bağlantılarının olduğunu Asena’nın markalarının reklam yüzü olarak projede yer aldığını söyledi. Yani başta ortada romantik bir durum olmadığını tamamen iş ilişkisi çerçevesinde bir iletişim kurduklarını belirtti.

Kudu’nun anlattığına göre bu süreç yaklaşık bir yıl önce başlamış. Ocak ayında önceki evliliğini anlaşmalı ve sorunsuz şekilde sonlandırdığını da özellikle vurguladı. Mart ayından sonra ise Asena ile olan ilişkinin romantik bir boyuta geçtiğini ifade etti. Yani kendi anlatımına göre önceki evlilik bittikten sonra yeni ilişki başlamış.

Dedikodulara Net Yanıt

Son dönemde çıkan bazı söylentiler ve iddialar hakkında da konuşan Kani Kudu ortada ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Ailesinin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek artık net bir açıklama yapma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

Hatta işin daha da ileri gidebileceğini söyleyerek gerekirse her türlü belge ve bilgiyi paylaşabileceklerini ifade etti. En sonunda da oldukça net bir cümle kurdu: Asena artık onun eşi ve birlikte yaşıyorlar.

Asena’dan Duygusal Ve Net Tavır

Asena ise konuşmasında daha duygusal ama bir o kadar da net bir tavır sergiledi. Hakkındaki eleştirilere çok takılmadığını ve ilişkisini gizlemediğini söyledi. “Ben kimsenin gözyaşı olmadım” diyerek özellikle kendisine yöneltilen iddialara karşı durdu.

Kendisinin bekar bir insanla bu ilişkiye başladığını söyleyerek herhangi bir yanlış durumun parçası olmadığını da vurguladı. Şu an için en önemli şeyin mutluluğu olduğunu ve ilişkisinin arkasında durduğunu açıkça ifade etti.

Dikkat Çeken Yüzük Detayı

Etkinlikte en çok dikkat çeken detaylardan biri de Asena’nın parmağındaki tektaş yüzük oldu. Bu detay ikilinin ilişkisini daha da ciddileştirdiği şeklinde yorumlandı ve sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Görünen o ki çift ilişkilerini artık saklamadan ve daha açık bir şekilde yaşamaya karar vermiş durumda.