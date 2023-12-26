Ben Bu Cihana Sığmazam Gardoşov gidiyor kardeşi geliyor! Ozan Akbaba kendi dizisini çekecek

ATV ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Emiraslan Gardaşov karakteriyle Ozan Akbaba dahil olmuştu. Ozan Akbaba ve Oktay Kaynarca yakın dostluğu sebebiyle sevilen ismi 8 bölüm anlaşma yaparak diziye dahil etti!

Ben Bu Cihana Sığmazam Gardaşov ayrılıyor!

ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Gardaşov diziden ayrılıyor. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Gardaşov karakteri anlaşma detayları belli oldu.

8 bölüm imzalamış!

Ozan Akbaba, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle 8 bölüm sözleşme imzaladığı öğrenildi. Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Gardaşov karakteri Azerbaycan'a geri dönecek. Karakter için gelen Aycan karakteri Serenay Aktaş'la birlikte Azerbaycan'a gidecek karakter ölmeyecek.

Ozan Akbaba'dan yeni dizi geliyor!

Ozan Akbaba'dan yeni bir dizi geliyor. Ozan Akbaba TRT için hazırlanan senaryosunu kendi yazdığı bir diziyi platforma getirecek. Ozan Akbaba sözleşmeyi imzaladığı TRT ile Tabii'de yeni diziye hemen başlayacak.

Yeni Gardaşov geliyor!

Dizide Emiraslan Gardaşov karakterini kardeşi Behram Gardaşov karakteri dahil olacak. Oktay Kaynarca'nın ismini sır gibi sakladığı kişi için yine Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden bir ismin adı öne çıkıyor.

Mustafa Üstündağ ile görüşülüyor!

Oktay Kaynarca Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Mustafa Üstündağ için nabız yokluyor. İlk görüşmenin gerçekleştiği Behram karakterine Mustafa Üstündağ yeşil ışığı yaktı.