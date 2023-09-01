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Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon hangi tarihte başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman?

Ülkemizin popüler dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizi izleyicileri, ikinci sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. sezon hangi tarihte başlayacak? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni sezon ne zaman?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-09-2023 10:55

Ülkemizin popüler dizilerinden biri olan "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Dizi izleyicileri, ikinci sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte "Ben Bu Cihana Sığmazam" 2. sezonunun detayları:

2. Sezon Tarihi Henüz Belli Değil

Maalesef, "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın ikinci sezonunun başlama tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Yapım ekibi ve kanal tarafından yapılan bir duyuru gelene kadar yeni sezonun ne zaman izleyiciyle buluşacağını öğrenemeyeceğiz. Ancak takipçiler, bu haberi sabırsızlıkla bekliyor.

Sezon Finali Özet

 İlk sezonun finalinde izleyicilere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. Cezayir ve Dumrul arasında gergin bir an yaşandı. Dumrul, Cezayir'i vurmak için fırsatını bulmasına rağmen bu adımı atmaz. Cezayir'in neden vurulmadığını sorması üzerine gelen cevap işleri daha da karmaşık hale getirir. Cezayir, Dumrul ve Tatavlalı'dan kurtulma planları yaparken, Dumrul da Tatavlalı'ya bir teklif sunar. Tatavlalı, Dumrul'un istediği görevi yerine getirirse özgürlüğüne kavuşacaktır. Ayrıca Firuze'nin aldığı karar ve Leyla'nın hayali de yeni sezona dair ipuçları sunuyor.

"Ben Bu Cihana Sığmazam"ın yeni sezon tarihine dair gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dizi tutkunları için heyecanlı günler kapıda gibi görünüyor.

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