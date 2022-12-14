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Gecce Magazin Haberleri

Bebek bekleyen Aslı Enver ilk kez konuştu: "Her şey çok yeni"

Bebek bekleyen Aslı Enver, tiyatro oyunu çıkışı ilk kez konuştu. “Her şey yolunda" diyen oyuncu, doğacak çocuğunun ismi için henüz erken olduğunu söyledi.

Bebek bekleyen Aslı Enver ilk kez konuştu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-12-2022 12:36

Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin gibi projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu  Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Berkin Gökbudak'la evlenmişti. Evlilik sonrası hamile olduğu iddia edilen Aslı Enver'e "Hamile misiniz?" diye açık açık soruldu. Enver soruya yanıt verirken epey zorlandı.

Utangaç tavırlar sergileyen güzel oyuncu iddiaları reddetmedi. Ama bir türlü "Hamileyim" de diyemedi. Enver, "Çok yeni bir konu, bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşurum" ifadelerinde bulundu.

İşte o görüntüler:

 

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