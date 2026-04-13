Başak Gümülcinelioğlu Zorbalığa Dur Dedi: "Kendi Çirkin Karakterinizi Ortaya Koyuyorsunuz!"

Çirkin dizisiyle ekranlara hızlı bir dönüş yapan çiçeği burnunda anne Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medyada fiziksel görünüşüne yönelik yapılan acımasız eleştirilere ve zorbalığa daha fazla sessiz kalamadı. Hem yeni bir projenin heyecanını yaşayan hem de annelik sürecini deneyimleyen ünlü oyuncu, kişisel sınırlarını aşan yorumlara karşı adeta isyan etti. Gümülcinelioğlu, yaptığı açıklamada estetik algıların insan psikolojisi ve gerçek hayat üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti.

"15 Kilo Verdim, Çekimlere Yeni Anne Olduğumda Başladım"

Gümülcinelioğlu, kariyeri ve özel hayatı arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken maruz kaldığı baskıyı açık yüreklilikle paylaştı. Doğum sonrası süreçte hem işine odaklanıp hem de sağlığına dikkat ettiğini belirten oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin kimsenin görünüşüyle ilgili hakaret etmeye hakkı yok; bunu yapan kendi çirkin karakterini ortaya koyar. Çekimler başladığında yeni anne olmuştum… Diyet ve spor yapıyorum. Şu ana kadar 15 kilo verdim."

"Benim de Bir Evladım Var"

Ünlü oyuncu, ekran önünde olmanın her türlü hakarete açık olmak anlamına gelmediğini vurguladı. Takipçilerine ve eleştiri sınırını aşanlara seslenen Gümülcinelioğlu, empati çağrısında bulundu:

İş ve Sorumluluk: "Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız? Benim de bir ailem, bir evladım olduğu ve onlar için çalışmam gerektiği hiç mi aklınıza gelmiyor gerçekten?"

Zorbalık Mesajı: Fiziksel özellikler üzerinden yapılan saldırıların, aslında yorumu yapan kişinin iç dünyasındaki eksiklikleri yansıttığını savundu.

Sanal Medyada Destek Yağdı

Başak Gümülcinelioğlu’nun bu dik duruşu, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Pek çok meslektaşı ve takipçisi, ünlü oyuncuya destek mesajları göndererek "body shaming" (beden aşağılama) akımına karşı yanında olduklarını belirtti. "Çirkin" dizisindeki performansıyla takdir toplayan başarılı oyuncu, bu açıklamasıyla sadece kendisi için değil, benzer zorbalıklara maruz kalan tüm kadınlar için güçlü bir ses oldu.