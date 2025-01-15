Barış Arduç’tan Gupse Özay-Melikşah Altuntaş gerginliğine ilk açıklama

Ünlü yönetmen ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş’ın, YouTube programında Gupse Özay hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem yarattı. Altuntaş’ın, “Gupse Özay güvenilir bir ünlü değil. Filmi varsa ortaya çıkar, kanalları gezer” sözleri birçok kişi tarafından tartışılırken, gözler Gupse Özay ve eşi Barış Arduç’a çevrildi.

Sessizliğini koruyan Özay’dan bir açıklama gelmezken, Barış Arduç TV8’de yayınlanan bir programa konuk olarak duruma açıklık getirdi. Arduç, “Biz evde güldük buna. Melikşah bizim arkadaşımız. Bu işin tamamen gırgırını yapıyor. Hatta sonrasında Gupse de aradı, konuştular. Kimse kimseyi yanlış anlamıyor, zaten yakın dostuz” dedi.