Barış Arduç'tan ev satın alma iddialarına yanıt: "Rakamlar gerçeği yansıtmıyor"

Başarılı oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ile kirada oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldıklarına dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Barış Arduç'tan ev satın alma iddialarına yanıt:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2024 10:38

Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay ile birlikte kirada oturdukları evi 2 milyon dolara satın aldıklarına yönelik iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Arduç, geçtiğimiz gün Ataşehir'de sahne alan Merve Özbey'i dinlemeye gitti.

Eşi Gupse Özay'ın yoğunluğundan dolayı etkinliğe katılamadığını belirten Barış Arduç, yakın zamanda bir dijital platformda yeni bir projeye başlayacağını da duyurdu.

Ev satın alma iddiaları hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Evet, evi satın aldık ama bahsedilen rakamlar gerçek dışı. 2 milyon dolardan söz ediliyor, ama böyle bir rakam yok," diyerek söylentileri yalanladı.

Çiftin yeni projeler ve evleriyle ilgili gündemde kalmaya devam edeceği konuşuluyor.

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