Genco Dizisinin Yıldızı Alpay Kemal Atalan'ın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

2000'li yılların ortalarında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren ve dönemin en popüler gençlik yapımları arasında adını altın harflerle yazdıran Genco dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini korumaya devam ediyor. Kanal D ekranlarında 3 Temmuz 2007 tarihinde yayın hayatına başlayan ve genç oyuncu kadrosuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizi 2008 yılında yayınlanan 51. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Yapımın başrolünde yer alan ve canlandırdığı Genco karakteriyle milyonların sevgisini kazanan başarılı oyuncu Alpay Kemal Atalan yıllar sonra ortaya çıkan son haliyle magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Yıllar İçindeki Değişimi Sosyal Medyada Çok Konuşuldu

Genco dizisinin ardından oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Alpay Kemal Atalan sinema ve televizyon dünyasında pek çok iddialı projede kamera karşısına geçti. Başarılı oyuncu vizyona girdiği dönemde büyük ses getiren Anadolu Kartalları, Görüş Günü Kadınları, Büyük Sürgün Kafkasya, Tek Yürek ve Maria ile Mustafa gibi birbirinden farklı yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettirdi.

Genco dizisinin final yapmasının üzerinden yaklaşık 20 yıl gibi uzun bir süre geçmesinin ardından yeniden mercek altına alınan ünlü oyuncunun son hali hayranları tarafından büyük bir merakla karşılandı. Günümüzde 48 yaşında olan başarılı ismin yıllar içindeki değişimi ve olgun halini gören takipçileri sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak nostaljik rüzgarlar estirdi. Yıllara meydan okuyan duruşu ve değişen imajıyla dikkat çeken Atalan sosyal medyanın en çok konuşulan eski dönem oyuncuları arasına adını yazdırdı.