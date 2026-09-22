Ece Erken'in Oğlu Eymen Hastanelik Oldu: "Boynuna Uçan Tekme Yemiş!"

Sunucu Ece Erken'in oğlu Eymen hastanelik oldu! Eymen'in arkadaşından boynuna uçan tekme yediğini açıklayan Ece Erken'den son durum açıklaması geldi.

Ece Erken'in Oğlu Eymen Hastanelik Oldu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2026 16:32

Ünlü sunucu ve ekranların tanınan siması Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Oğlu Eymen'in okulda geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını duyuran Erken yaşananları takipçileriyle paylaştı. Kısa süre önce oğlunun eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararıyla gündeme gelen başarılı sunucunun bu kez hastane koridorlarından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Spora Giderken Hastaneye Koştu

Geçtiğimiz günlerde anne olduktan sonra hayatındaki tüm önceliklerin değiştiğini belirterek oğlu Eymen'in geleceği, sosyal çevresi ve eğitimi için Dubai'de yepyeni bir hayat kurma kararı aldığını duyuran Ece Erken yaşadığı şaşkınlığı ve endişeyi takipçileriyle paylaştı. Sabah saatlerinde oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmak için hazırlıklara başlayan ünlü sunucu aldığı ani haberle neye uğradığını şaşırdı.

Okulda arkadaşının talihsiz kurbanı olan küçük Eymen'in yaşadığı kazayı öğrenen Ece Erken soluğu hemen hastanede aldı. Hastane odasından yaptığı ilk paylaşımda durumu esprili bir dille ama endişeyle harmanlayan Erken "Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş" ifadelerini kullanarak sevenlerine yaşanan kazanın detaylarını aktardı.

İyiyiz Mesajıyla İçleri Rahatlattı

Paylaşımının ardından sevenlerinden ve hayranlarından çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı alan Ece Erken kısa süre sonra içleri rahatlatan ikinci bir hamle yaptı. Oğlu Eymen ile birlikte neşeli bir şekilde kahvaltı yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü sunucu paylaşımına nazar boncuğu emojisiyle birlikte "İyiyiz" notunu düştü. Küçük Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması hayranlarını rahatlatırken Ece Erken'in annelik refleksi ve yaşadığı o talihsiz anlar magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

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