Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay Adliyede!

Türk televizyon tarihinin kült yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Ömer Baba karakteriyle 7'den 70'e herkesin sevgisini ve saygısını kazanan usta oyuncu Emin Olcay yürütülen önemli bir adli soruşturma kapsamında adliyeye geldi. Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında adliyeye gelen usta oyuncu savcılığa bilgi verdi.

Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet suçlamaları çerçevesinde büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Operasyonların dördüncü dalgasının ardından adliyeye sevk edilen bir şüphelinin daha tutuklanmasıyla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma makamları, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün arkasında FETÖ izinin olup olmadığını ve dönemin reyting rekortmeni dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'da Kozinoğlu'na yönelik hedef gösterme ya da dışarıdan bilgi sızdırma senaryolarının yer alıp almadığını derinlemesine mercek altına aldı.

Emin Olcay: Savcının Soruları Çerçevesinde İfademizi Vereceğiz

Yürütülen bu kapsamlı soruşturma dosyasında adı geçen ve dizinin yapımcı değişimi sonrasındaki çizgisi ile senaryodaki bazı bilgi akışlarına dair geçmişte basına yansıyan değerlendirmeleri bulunan usta oyuncu Emin Olcay adliyeye gelerek bilgisine başvurulacak kişi sıfatıyla ifade verdi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Emin Olcay, sürece dair kısa bir açıklama yaparak "Savcıya soracağı sorular çerçevesinde ifademizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamındaki cezası nedeniyle cezaevinde bulunan Enver Altaylı da ifadesi alınmak üzere İstanbul Silivri Adliyesi'ne getirildi. Geçmişte bilgisayarında yapılan incelemelerde Kaşif Kozinoğlu'nun MİT içerisindeki olası üst düzey görevlerine dair değerlendirmeler içeren belge ve mektuplar bulunduğu bilinen Altaylı'nın ve Emin Olcay'ın ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın seyri merakla bekleniyor.