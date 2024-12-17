Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Rüzgara Bırak” için geri sayım başladı!

Yapımını Lanistar Medya ve Royal Pictures’ın üstlendiği, Barış Arduç ile Hande Erçel’i başrollerde buluşturan Rüzgara Bırak filminin yayın tarihi açıklandı. Romantik yapım, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Barış Arduç ve Hande Erçel’li “Rüzgara Bırak” için geri sayım başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-12-2024 16:24

Senaryosunu Ceylan Naz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden’in oturduğu film, şehir ve doğa arasında geçen zıtlıklarla dolu bir aşk hikayesini ekrana taşıyor. Kadrosunda Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Şebnem Sönmez, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek ve Serhat Nalbantoğlu gibi isimleri de barındıran film, güçlü oyunculukları ve dikkat çekici hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Çeşme’nin Rüzgarında Filizlenen Bir Aşk
Film, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy (Hande Erçel) ile Çeşme’de sörf okulu işleten Ege Yazıcı’nın (Barış Arduç) çatışmalarla başlayan hikâyesini konu alıyor. Şirketin geleceği için önemli bir otel projesi, Aslı ve Ege’yi karşı karşıya getirirken, bu mücadele ikilinin zıtlıklarının ardındaki ortak noktaları da ortaya çıkarıyor.

Rüzgara Bırak, izleyicilere sadece bir aşk hikayesi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda şehir hayatı ve doğanın ruhunu karşı karşıya getiren temasıyla da dikkat çekiyor. 14 Şubat’ta romantizm ve heyecan dolu bir film deneyimi için şimdiden yerinizi ayırtın!

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