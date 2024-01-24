Bankamatik Kartı Olan Varsa (O Bankadan) 50.000 TL'ye Kadar Ödeme Alıyor!

Bankamatik Kartı Olan Varsa (O Bankadan) 50.000 TL'ye Kadar Ödeme Alıyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2024 12:41

QNB Finansbank, şimdiye kadar görülmemiş bir nakit destek kampanyasıyla karşımıza çıkıyor. Bankamatik kartıyla 50.000 TL'lik bir ödeme yapanlara özel olarak başlatılan bu kampanya, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara adeta bir nefes aldıracak. Ay sonu sıkıntılarına çözüm sunan bu kampanya, onay alındığı takdirde kullanıcılara 30 gün içinde onaylanan krediyi kullanma imkanı tanıyor.

QNB Finansbank, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirecek ve yüksek kredi puanına sahip olan vatandaşlara hazır kredi limiti sunacak. Finansbank müşterileri, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecek ve kredi limitlerini kontrol edebilecekler.

Esnek Ödeme Seçenekleri ve Anında Ödeme:

Kampanya kapsamında kullanıcılarına sunulan 36 ay vadeli ödeme tablosu, vatandaşlara esnek ödeme seçenekleri tanıyor. Özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, başvurularının ardından aynı gün içinde ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Bu hızlı çözüm, acil nakit ihtiyacı olanlara büyük bir avantaj sağlıyor.

Kredi Onayı SMS ile Anında Bildirim:

Finansbank, kredi kampanyasına katılan vatandaşlara cep telefonları üzerinden SMS yoluyla kredi onayı bilgisini iletecek. Kimlik numarasını 50-30 numarasına mesaj olarak gönderen kişiler, ne kadar kredi onayı aldıklarını hızlı bir şekilde öğrenebilecekler. Bu adım, başvuru sürecini şeffaf ve kullanıcı dostu bir deneyim haline getiriyor.

Öne çıkan bir avantaj ise gelir belgesi istenmemesi. Bu sayede vatandaşlar, hızlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. QNB Finansbank, kullanıcılarına sadece hızlı değil, aynı zamanda kolay bir başvuru süreci sunarak kredi çözümlerde fark yaratıyor.

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