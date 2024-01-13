Banka Daha Ne Yapsın: Düşük Faizli Krediyi Aylık 1800 TL Ödemeye Veriyor!

Düşük faizli kredi arayışında olanlar için acil kredi kampanyası sunuldu. Aylık 1800 TL gibi düşük geri ödeme planları mevcut.

Banka Daha Ne Yapsın: Düşük Faizli Krediyi Aylık 1800 TL Ödemeye Veriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2024 14:03

Kredi denince akla gelen ilk banka kuruluşlarından biri olan Halkbank, emeklilere yönelik yeni bir kredi kampanyasını duyurdu. Bu kampanya, özellikle emekli maaş müşterilerini hedef alıyor ve onlara faiz indirimli ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Ayrıca, emekli maaşını Halkbank'a taşıyan emeklilere ekstra promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli Maaş Müşterisi Olma Şartı

Halkbank'ın bu kampanyasından yararlanabilmek için müşterilerin bankanın emekli maaş müşterisi olmaları gerekiyor. Yani, emekli maaşını Halkbank'a taşıyan emekliler bu kampanyadan yararlanabilecek. Bu durum, emeklilere hem promosyon ödemesi hem de faiz indirimli ihtiyaç kredisi çekme imkanı sunuyor.

Kredide Faizler Düştü

Kampanya kapsamında, Halkbank normal şartlarda müşterilerine aylık %4,09 oranında ihtiyaç kredisi sunarken, emekli müşterilerine bu oranı %3,89'a düşürüyor. Bu %0,20'lik faiz indirimi, toplam kredi maliyetinde önemli bir düşüş sağlıyor. Emekli müşteriler için sunulan ihtiyaç kredilerinde, kredi tutarlarına göre azami vade süreleri belirlenmiş durumda:

  • 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için 36 aya kadar vade imkanı sunuluyor.
  • 50.000 TL ile 100.000 TL arasında ihtiyaç kredisi çekmek isteyen emekliler için azami vade 24 ay olarak belirlendi.
  • 100.000 TL üzeri ihtiyaç kredileri için ise maksimum vade 12 ay olarak uygulanıyor.

30.000 TL İhtiyaç Kredisinde Maliyet

Halkbank'tan 36 ay vadeli 30.000 TL ihtiyaç kredisi çeken bir emekli müşteri, aylık 1.826 TL kredi taksiti ödeyecek. Bu kredinin toplam maliyeti ise yaklaşık 65 Bin TL olacak. Bu kampanya, özellikle finansal destek arayan emekliler için önemli bir fırsat sunuyor. Halkbank'ın bu teklifi, emeklilerin mali yüklerini hafifletmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Emekli vatandaşlar, bu kampanya sayesinde daha uygun faiz oranları ve esnek vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip olacaklar.

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