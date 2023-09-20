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Bakan resmen açıkladı! Memur Maaşlarına Yüzde 50 Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yapmış olduğu açıklama memurları sevindirdi. Işıkhan'ın açıklamasına göre Ocak ayında memurlara yüzde 50 zam yapılacak. Böylelikle 22 bin 24 lira olan en düşük memur maaşı 33 bin TL'yi bulacak.

Bakan resmen açıkladı! Memur Maaşlarına Yüzde 50 Zam
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-09-2023 00:09

Yaşanan yüksek enflasyon döneminde sabit gelirli vatandaşların maaşları her geçen gün eriyor. Sabit gelirlilerin başını çeken memurlar ise bu durumdan muzdarip. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memurları sevindiren bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre 2024 yılında memurların maaşına yapılacak olan ilk zam yüzde 50'yi bulacak. Söz konusu zam ile beraber en düşük memur maaşı da 33 bin liraya yükselmiş olacak.

Türkiye ekonomisi uzun zamandır yüksek enflasyonla boğuşuyor. Sabit gelirli vatandaşlar ise yüksek enflasyondan en çok etkilenen kesim durumunda. 6 ayda bir zam alan memurlar için enflasyon maaşlarının her gün erimesi manasına geliyor. Hükumet memurları enflasyon karşısında ezdirmemek adına ciddi zamlar yapsa da memurlar buna rağmen halinden memnun değil.

Memur Maaşlarına Yüzde 50 Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda memurlar için müjde niteliğinde bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen enflasyon tahminine atıfta bulunarak, beklentiler ışığında memur maaşlarına 2024 Ocak ayında yapılacak olan zammın yüzde 50'yi bulacağını dişle getirdi. Bakan Işıkhan'ın açıklamasında sözünü ettiği gibi memur maaşlarına yüzde 50 zam yapılması durumunda, halihazırda 22 bin 24 lira olan en düşüm memur maaşı da 33 bin liraya yükselmiş olacak.

Emeklilere Yönelik Çalışmalar Devam Ediyor

Bakan Işıkhan söz konusu açıklamasında zam bekleyen emekli vatandaşları da unutmadı. Emeklilerin durumunun farkında olduklarını ifade eden Işıkhan, emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusundaki çalışmanın da tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Emekli maaşlarıyla alakalı talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söyleyen Işıkhan, çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını söyledi. AKP iktidarı süresince emeklilerin hep el üstünde tutulduğunu hatırlatan Işıkhan, emeklilerin enflasyon karşısında ezilmesine müsaade etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

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