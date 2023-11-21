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Bakan açıkladı: Öğretmenlere müjde!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını duyurdu.

Bakan açıkladı: Öğretmenlere müjde!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-11-2023 13:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik bir jestte bulunarak, 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu uygulamanın, TCDD Taşımacılık tarafından yıl boyunca uygulanan yüzde 15 indirim üzerine ek bir destek olduğunu belirtti. Bu süre zarfında yüksek hızlı trenler (YHT) ve anahat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim sağlanacak.

 

Uraloğlu, indirimden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda çalışan tüm öğretmenlerin yanı sıra, yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde çalışan Türk uyruklu öğretmenlerin de faydalanabileceğini vurguladı. İndirimden yararlanmak için öğretmen kimlik kartının ibrazının yeterli olacağını ifade etti.

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