Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık: Herkes şaşkın!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldıklarını duyurdu.

Duygusal ve etkileyici senaryosuyla izleyicileri ekrana bağlayan dizinin bu ayrılıkla nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Üzüm ve İnce’nin bundan sonra hangi projelerde yer alacağı da heyecanla bekleniyor.

Dizinin izleyicileri, senaristlerin ayrılığının hikayeye nasıl yansıyacağını sorgularken, yapım ekibinin bu boşluğu dolduracak yeni isimlerle nasıl bir hamle yapacağı da yakından takip ediliyor.