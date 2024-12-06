Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık: Herkes şaşkın!

Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen ve reyting rekorları kıran dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” cephesinde sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Bahar dizisinde beklenmedik ayrılık: Herkes şaşkın!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2024 19:06

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği MF Yapım imzalı dizinin başarılı senaristleri Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce projeden ayrıldıklarını duyurdu.

Duygusal ve etkileyici senaryosuyla izleyicileri ekrana bağlayan dizinin bu ayrılıkla nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Üzüm ve İnce’nin bundan sonra hangi projelerde yer alacağı da heyecanla bekleniyor.

Dizinin izleyicileri, senaristlerin ayrılığının hikayeye nasıl yansıyacağını sorgularken, yapım ekibinin bu boşluğu dolduracak yeni isimlerle nasıl bir hamle yapacağı da yakından takip ediliyor. 

Benzer Haberler
Atiye'den aile pozu: Atiye'den aile pozu: "Her şey sevgiyle mümkün..."
Özge Yağız’dan sanat ve yaratıcılık vurgusu Özge Yağız’dan sanat ve yaratıcılık vurgusu
Şef Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası Şef Somer Sivrioğlu’na 5.5 yıl hapis cezası
“Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu “Sustalı Ceylan” dizisinin Fahriye’si belli oldu
Ece Seçkin’den örnek davranış: Barınaktan köpek sahiplendi Ece Seçkin’den örnek davranış: Barınaktan köpek sahiplendi
Emre Yusuf, Nilperi Şahinkaya ile ayrılığın nedenini açıkladı Emre Yusuf, Nilperi Şahinkaya ile ayrılığın nedenini açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'
  • 03-12-2024 18:57

Ebru Şahin magazin muhabirlerine böyle takıldı: 'Ah, yine geldi o soru!'

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu
  • 04-12-2024 09:44

“Sustalı Ceylan” kadrosu şekilleniyor: Sümeyye Aydoğan'ın partneri Burak Yörük oldu

Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!
  • 03-12-2024 19:09

Pelin Akil ile evliliği bitiyor mu? Anıl Altan konuştu!

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'
  • 03-12-2024 19:03

Ebru Gündeş'ten mesaj var: 'Sevgi varsa engel yoktur'

Şevval Şahin transparan elbisesiyle göz kamaştırdı!
  • 05-12-2024 09:46

Şevval Şahin transparan elbisesiyle göz kamaştırdı!