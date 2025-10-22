Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi

Bade İşçil, önceki gün Bebek Parkı’nda spor yaparken objektiflere yansıdı. Güzelliğiyle olduğu kadar sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çeken oyuncu, güne enerjik bir başlangıç yaptı.

Bade İşçil’den Sağlıklı Yaşam Rutini

Son dönemlerde sık sık Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen Bade İşçil, bu kez parkta spor yaparken kameralara takıldı. Sabah saatlerinde parkta görülen güzel oyuncu, önce kısa bir yürüyüş yaptı, ardından parkta yer alan egzersiz aletlerinde antrenmanına geçti.

Formunu korumak için düzenli olarak spor yaptığı bilinen Bade İşçil, rahat giyim tarzı ve doğal haliyle de beğeni topladı. Gözlük ve spor kıyafetiyle sade bir görünüm tercih eden oyuncu, çevresindekilerin ilgisine rağmen egzersizine odaklandı.

Spordan Sonra Yürüyüşe Devam Etti

Sporunu tamamladıktan sonra kısa bir mola veren Bade İşçil, daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Fit görünümüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, doğayla iç içe geçen bu anlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Her fırsatta sağlıklı yaşamı önemsediğini belirten Bade İşçil, sık sık parkta yürüyüş yaparak hem zinde kaldığını hem de stres attığını dile getiriyor.