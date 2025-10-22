Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi

Bade İşçil, Bebek Parkı’nda spor yaparken görüntülendi. Fit hali ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.

Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2025 13:03

Bade İşçil, önceki gün Bebek Parkı’nda spor yaparken objektiflere yansıdı. Güzelliğiyle olduğu kadar sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çeken oyuncu, güne enerjik bir başlangıç yaptı.

Bade İşçil’den Sağlıklı Yaşam Rutini

Son dönemlerde sık sık Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülenen Bade İşçil, bu kez parkta spor yaparken kameralara takıldı. Sabah saatlerinde parkta görülen güzel oyuncu, önce kısa bir yürüyüş yaptı, ardından parkta yer alan egzersiz aletlerinde antrenmanına geçti.

Formunu korumak için düzenli olarak spor yaptığı bilinen Bade İşçil, rahat giyim tarzı ve doğal haliyle de beğeni topladı. Gözlük ve spor kıyafetiyle sade bir görünüm tercih eden oyuncu, çevresindekilerin ilgisine rağmen egzersizine odaklandı.

Spordan Sonra Yürüyüşe Devam Etti

Sporunu tamamladıktan sonra kısa bir mola veren Bade İşçil, daha sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Fit görünümüyle dikkat çeken başarılı oyuncu, doğayla iç içe geçen bu anlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Her fırsatta sağlıklı yaşamı önemsediğini belirten Bade İşçil, sık sık parkta yürüyüş yaparak hem zinde kaldığını hem de stres attığını dile getiriyor.

Benzer Haberler
Hülya Avşar Yeni İmajıyla Gündem Oldu: “Genç Kız Gibisin!” Hülya Avşar Yeni İmajıyla Gündem Oldu: “Genç Kız Gibisin!”
Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!” Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!”
Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı
Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!” Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!”
Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt! Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt!
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı

Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı
  • 16-10-2025 11:02

Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor
  • 17-10-2025 13:45

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor