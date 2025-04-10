Ayrılık Sonrası Hadise'den Londra Sahnesinde Duygusal Mesaj

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı ‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırdı. Ünlü şarkıcı, 6 ay süren birlikteliğin ardından ayrılık açıklamasını Londra sahnesinden yaptı.

Avrupa turnesi kapsamında Londra’da sahne alan Hadise, ayrılığı sahnede yaptığı duygusal açıklamayla duyurdu. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. Dedim ki, bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya…”