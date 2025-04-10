Ayrılık Sonrası Hadise'den Londra Sahnesinde Duygusal Mesaj

Hadise, Şenol Sönmez ile ilişkisini noktaladı. Londra sahnesinde yaptığı ayrılık açıklamasıyla izleyiciyi duygulandırdı.

Ayrılık Sonrası Hadise'den Londra Sahnesinde Duygusal Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-04-2025 15:36

Hadise ile Şenol Sönmez aşkı sona erdi

Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı ‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyi sonlandırdı. Ünlü şarkıcı, 6 ay süren birlikteliğin ardından ayrılık açıklamasını Londra sahnesinden yaptı.

“Bugün bir olay yaşadım, kendimi seçtim!”

Avrupa turnesi kapsamında Londra’da sahne alan Hadise, ayrılığı sahnede yaptığı duygusal açıklamayla duyurdu. Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir olay yaşadım, kendimi ve kendi mutluluğumu seçtim. Bunu yapabilmek kolay değil biliyor musunuz? Bence bu da bir antrenman. Bunu yapınca bir rahatlama geldi kendime. Dedim ki, bu akşam sahnede bunu seyircimle paylaşmak istiyorum. Belki size ilham olur. Çünkü biz kadınlar genelde beklemeyi de severiz ya…”

Hadise bu açıklamanın ardından “Sıfır Tolerans” şarkısını seslendirerek sahnede duygusal bir atmosfer yarattı.

Eleştirilen dizi, iptal edilen sezon ve sonlanan aşk

Hadise’nin ilk oyunculuk deneyimi olan ve IMDB’de yalnızca 2 puan alan ‘Esas Oğlan’ dizisi, büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Dizinin ikinci sezonu iptal edilirken, Hadise ile dizinin yönetmeni Şenol Sönmez arasında başlayan ilişki magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini iki yıl önce sonlandıran Hadise, uzun süre sonra kalbini yeniden Şenol Sönmez’e açmıştı. Ancak bu ilişki de geçtiğimiz günlerde sona erdi.

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