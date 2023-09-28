AYM'den beklenen karar resmen geldi! Ek MTV onaylandı mı? Ne zaman ödenecek

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş merkezli depremin olağanüstü hal gerektiren bir durum olduğu gerekçesiyle araç sahiplerinden ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması kararı verildi. Bu kararın iptali için ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. AYM, CHP'nin bu başvurusunu görüştü ve kararını verdi. Son dakika olarak ajanslara düşen habere öger AYM ek MTV'yi onayladı. Peki şimdi ne olacak? Ek MTV ödenecek mi? Ek MTV ne zaman ödenecek? Kimler EK MTV ödeyecek? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük deprem Türkiye'yi hem maddi hem de manevi olarak derinden yaraladı. Türk milleti büyük bir birlik ve beraberlik örneği göstererek manevi yaralarıni bir nebze sardı. Maddi yaraların sarılması adına da bazı adımlar atıldı. Bu adımlardan biri de sadece 2023 yılına mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması oldu.

Ancak bu karar toplumun bir kısmı tarafından depkiyle karşılandı. Ana muhalefet partisi olan CHP, ek MTV kararını iptal ve yürürlüğü durdurma kararı için Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. AYM ise CHP'nin bu müraacatını esastan görüşme kararı aldı. Söz konusu görüşme bugün yapıldı ve ek MTV uygulaması karara bağlandı. Peki ek MTV Ödenecek mi?

Ek MTV Ödenecek mi?

CHP'nin ek MTV uygulamasını AYM'ye taşıması üzerine bugün konuyu esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, söz konusu başvuruyu inceledi. Ek MTV'nin iptaline yönelik başvuruyu değerlendiren AYM, başvuruyu reddetti. Dolayısıyla ek MTV uygulaması iptal edilmedi. Bu durumda araç sahipleri ek MTV'yi ödeyecek.

Ek MTV'yi Kimler Ödeyecek?

Ek MTV uygulaması araç sahibi olan ve bu zamana kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyen herkesi kapsıyor. Yalnız bir istisnai durum söz konusu. Ek MTV, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremden kaynaklı oluşan maddi hasarın finansmanında kullanılmak üzere alındığından, depremden etkilenen bölgelerde ikamet eden depremzede vatandaşlar ek MTV uygulamasından muaf tutuldu.

Ek MTV Ne Zaman Ödenecek?

Ek MTV kararı alındığında ödeme tarihleri 26 Ağustos ve 30 Kasım 2023 olarak belirlenmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal ve yürütmeyi durdurma başvurusu nedeniyle ilk taksidin son ödeme günü 6 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı. Bu durumda ek MTV'nin ilk taksidi zaten ödenmiş olması gerekiyordu. İkinci ek MTV taksidinin son ödeme günü ise 30 Kasım 2023.

Ek MTV İlk Taksiti Ödemeyenlere Ne Olacak?

Ek MTV'nin ilk taksidinin ödenmesi için süre bir kez uzatılmıştı. Ancak toplumda oluşan "AYM ek MTY'yi iptal edecek ödeyenlerin parası yanacak." şeklinde bir algı yüzünden bazı vatandaşlar ek MTV'nin ilk taksidini ödemedi. AYM'nin onay kararıyla birlikte ilk taksiti ödemeyen vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Peki ek MTV ilk taksiti ödemeyenlere ne olacak?

Ek MTV'nin ilk taksit ödemesi için verilen süre sona erdi. Bu durumda ilk taksiti ödemeyenler cezalı olarak ödeyecek. MTV taksidinin ödenmediği hergün için yüzde 1.3 oranında faiz işletilecek. Belirlenen süre içinde faizli tutar da ödenmezse, haciz yoluna gidilecek.