Aybüke Pusat: İmaj değişikliğimi hızlıca puanlayalım

Saç rengini değiştirerek kendisine yeni bir imaj yapan Aybüke Pusat yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu: " İmaj değişikliğimi hızlıca puanlayalım."

Aybüke Pusat: İmaj değişikliğimi hızlıca puanlayalım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2024 12:32

Oyuncu Aybüke Pusat, kendisine yeni bir imaj kazandırmak için saç rengini değiştirdi ve bu değişimi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaptığı radikal değişikliği duyuran Pusat, takipçilerinin görüşlerini almak için bir video paylaşarak onlardan puanlama istedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Aybüke Pusat, yeni saç rengiyle görüntülendi. Değişiminin heyecanını takipçileriyle paylaşan Pusat, altına "İmaj değişikliğimi hızlıca puanlayalım" notunu düştü. Bu şekilde, takipçilerinin fikirlerini almak ve yeni imajının beğeni toplamasını sağlamak istedi.

Oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok takipçisi değişimini olumlu karşıladı. Pusat'ın cesur ve yenilikçi adımı, takipçilerinin ilgisini çekti ve etkileşimi artırdı.

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