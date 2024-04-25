Ateş Kuşları ne zaman final yapacak! Tarih açıklandı!

Ateş Kuşları dizisi ekrana veda ediyor. İşte Ateş Kuşları'nın final tarihi...

Ateş Kuşları ne zaman final yapacak! Tarih açıklandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 14:28

ATV'nin cuma akşamları izleyicilerle buluşan ve Bozdağ Film imzasını taşıyan sevilen dizisi "Ateş Kuşları", final kararıyla gündemde. Dizinin ikinci sezonunda da seyircilerle buluşan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan yapım, geçen aylarda final yapacağı duyurulmuş ancak daha sonra sezon sonuna kadar devam etme kararı alınmıştı. Ancak bugün, beklenen final kararı sonunda alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken "Ateş Kuşları" dizisi, 54. bölümüyle ekrana veda edecek. 52. bölümü bu cuma yayınlanacak olan dizi, izleyicilerini duygusal bir veda ile karşılayacak.

Dizinin final kararı, hayranlarını üzse de aynı zamanda sevilen karakterlerin hikayelerini sonlandırma fırsatı da sunacak. "Ateş Kuşları"nın final bölümü, izleyicileri ekran başına kilitlemeye ve unutulmaz bir finalle veda etmeye hazırlanıyor.

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