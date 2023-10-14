“Ateş Kuşları” dizisinde beklenmedik veda

Edanur Hancı, BKM'nin ünlü programı "Çok Güzel Hareketler 2" ile tanınan ve en son atv'nin Bozdağ Film imzalı dizisi "Ateş Kuşları"nda izleyicinin karşısına çıkan genç yeteneklerden biri. Hancı, "Ateş Kuşları" dizisinde Fidan karakterine hayat veriyordu. Fakat "Ateş Kuşları" dizisine sürpriz bir şekilde veda etti. Güzel oyuncu diziden ayrıldıktan sonra yeni dizi ve film projeleri üzerinde çalışmalar yapıyor.





Ayrıca, Eda Nur Hancı'nın rol aldığı "Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası" filmi 10 Kasım'da vizyona girecek. Okan Ege Ergüven'in yönettiği bu filmde Hancı, Reşat Hacıahmetoğlu, Ömür Arpacı, Altan Erkekli, Asuman Dabak, Osman Kot, Tuna Orhan, Zeynep Eronat ve Salih Kalyon gibi önemli oyuncularla birlikte başrolleri paylaşıyor. Filmin sloganı, "Gerçek bir aşkın önündeki tek büyük engel; zorlu bir görev," şeklinde öne çıkıyor.