Aslı Turanlı, Bodrum Türkbükü’nde Kız Kıza Tatilin Tadını Çıkardı

Aslı Turanlı, Bodrum Türkbükü’nde kız kıza tatilin tadını çıkardı. Fit görünümü ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekti.

Aslı Turanlı, Bodrum Türkbükü’nde Kız Kıza Tatilin Tadını Çıkardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2025 11:01

Aslı Turanlı, yaz sezonunu Bodrum Türkbükü’nün eşsiz atmosferinde açtı. Ünlü oyuncu, tatil için yakın bir arkadaşını yanına alarak kız kıza keyifli bir kaçamak yaptı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Türkbükü’nde Eğlenceli ve Huzurlu Anlar

Tatil boyunca sahilde dinlenen Aslı Turanlı, denizde serinledi ve güneşlenerek bronzlaştı. Bir yandan arkadaşının sohbetiyle keyifli vakit geçirdi, diğer yandan telefon görüşmeleriyle günü renklendirdi. Özellikle plajda uzun süre telefonla konuşması dikkatlerden kaçmadı.

Fit Görünümüyle Dikkat Çekti

Türkbükü plajında fit ve formda haliyle beğeni toplayan Aslı Turanlı, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Gün boyu enerjik tavırları ve neşesiyle plajın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sade ve şık tatil tarzı da hayranlarının beğenisini kazandı.

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