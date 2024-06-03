Aslı Bekiroğlu hoşlandığı erkek tipini açıkladı!

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan oyuncu Aslı Bekiroğlu, son olarak Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in YouTube programına konuk oldu. Aşk hayatında bir türlü mutluluğu bulamayan ünlü oyuncu, ilk kez erkek tiplerinden hoşlandığını açıkladı ve hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Bekiroğlu, gelecekteki projeleri hakkında da heyecan verici bilgiler paylaştı. "Yakında hayata geçecek bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı." ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili cesur açıklamalarda bulunan Bekiroğlu, "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." dedi. Bu açıklamalarıyla dikkat çeken Bekiroğlu, samimi ve içten konuşmalarıyla izleyicilerin beğenisini kazandı.