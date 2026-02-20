Aşka Kapılarını Kapattı! Selin Şekerci: "Bekârlık Sultanlıktır."

Selin Şekerci Ati242 hakkında ne dedi? Ünlü oyuncu Selin Şekerci'nin rapçi Ati242'nin sosyal medya hamlesine verdiği yanıt ve "yeni ilişki istemiyorum" açıklaması

Aşka Kapılarını Kapattı! Selin Şekerci:
Yayın Tarihi : 20-02-2026 18:21

Oyuncu Selin Şekerci, son dönemde sosyal medyada "iki saatlik takip krizi" olarak adlandırılan olayın kahramanı rapçi Ati242 (Atilla Serin) hakkında ilk kez konuştu. Bir galada objektiflere yansıyan Şekerci, hem genç rapçiye zeytin dalı uzattı hem de özel hayatındaki net tavrını ortaya koydu.

"Çok Sevimli, Onore Oldum"

Rapçi Ati242, geçtiğimiz aylarda Selin Şekerci’yi takibe almış ve "2 saat içinde dönmezse takibi bırakırım" diyerek bir ültimatom vermişti. Şekerci’den karşılık gelmeyince de takibi geri çekmiş, ardından "Niyetim kötü değildi, sadece fanıydım" açıklamasını yapmıştı.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Şekerci, durumu magazin haberlerinden öğrendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamasını ve tavrını çok sevimli buldum. Çok teşekkür ederim, onore oldum. Çok tatlı bir çocuk, yolu açık olsun."

"Bekârlık Sultanlıktır"

Yaklaşık iki yıldır kalbi boş olan Selin Şekerci, yeni bir ilişkiye yeşil ışık yakıp yakmadığı sorusuna ise oldukça net bir yanıt verdi. Geçmişte "Aşksız yapamam" diyen oyuncunun bu kez tavrı değişmiş görünüyor:

  • Yeni İlişki: Şu an bir ilişki arayışında olmadığını vurguladı.

  • Motto: "Bekârlık sultanlıktır" diyerek hayatının bu döneminden keyif aldığını belirtti.

Sosyal Medyada "Tatlı Atışma" Tatlıya Bağlandı

Ati242’nin "Aşık olduğum ilk ünlüydü" itirafıyla başlayan ve kısa süreli bir "takip kriziyle" devam eden bu süreç, Selin Şekerci’nin nazik ve olgun açıklamasıyla tamamen tatlıya bağlandı. Hayranları bu diyaloğu "en medeni magazinleşme" olarak yorumladı.

