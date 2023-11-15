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Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği 2024 asgari ücreti hakkında Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak 2024 asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan 2024 asgari ücret açıklaması geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-11-2023 14:53

Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte asgari ücretin belirlenmesine dair süreç için geri sayım başladı. Kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacak asgari ücret miktarı, yakından takip edilecek.

2024 asgari ücretine ilişkin, Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komitesi çalışmalarını başlatacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın duyurusuna göre, komitede TÜRK-İŞ heyetinde 4 işçi de yer alacak.

Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmemeyi temel ilke olarak belirtti. Bu çerçevede, sosyal diyalog mekanizmasıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ve sorunları çözmek için gayret göstereceklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomiye dair yaptığı açıklamada ise, enflasyonun 2026 yılına kadar tek haneli rakamlara düşürülmesinin hedeflendiği vurgulandı.

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