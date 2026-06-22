Asena Demirbağ’dan Şok İmaj Değişimi! Wanda Nara’ya Benzedi

Survivor All Star 2025 ile tanınan Asena Demirbağ dış görünüşündeki değişimle gündeme geldi. Saç rengini değiştiren Demirbağ Instagram’da paylaştığı son fotoğraflarla kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yeni hali özellikle takipçileri tarafından oldukça dikkat çekici bulundu. Kısa sürede gelen yorumlar arasında en çok öne çıkan şey ise ünlü ismin Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara’ya benzetilmesi oldu. Bu benzetme paylaşımların daha da fazla konuşulmasına neden oldu.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Asena Demirbağ’ın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle dekolteli ve iddialı pozları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Kimi takipçiler yeni imajını çok beğenirken kimileri ise şaşkınlığını dile getirdi.

Wanda Nara benzetmesi ise yorumlarda en çok tekrar eden ifadelerden biri oldu. Hatta bazı kullanıcılar iki isim arasındaki benzerliğin sadece görünüşle sınırlı olmadığını duruş ve tarz olarak da yakın olduklarını yazdı.

Survivor Sonrası Gündemden Düşmüyor

Survivor’dan elendikten sonra da adından söz ettirmeye devam eden Asena Demirbağ özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yarışmadan sonra katıldığı programlarda da açık sözlü açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Daha önce Survivor Panorama programında yaptığı konuşmada yarışmanın kendisi için oldukça zor geçtiğini söylemişti. Doğru bildiğini savunduğunu ama zaman zaman yanlış anlaşılmalar yaşandığını da ifade etmişti. Ayrıca yarışma ortamının hem fiziksel hem mental olarak çok zorlayıcı olduğunu bu yüzden bazı şeylerin dışarıdan göründüğü gibi olmadığını da dile getirmişti.

Özel Hayatı Da Merak Konusu

Asena Demirbağ sadece kariyeriyle değil özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 2019 yılında futbolcu Ahmet Dursun ile evlenmiş,bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştu. Ancak çift 2021 yılında yollarını ayırmıştı.

Bu süreçten sonra daha çok sosyal medya üzerinden görünür hale gelen Demirbağ paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Özellikle tarz değişiklikleri ve cesur pozları her seferinde yeniden gündem olmasına neden oluyor.

Yeni İmaj Yeni Yorumlar

Son değişimiyle birlikte yeniden magazin gündeminin üst sıralarına çıkan Asena Demirbağ şimdiden sosyal medyada farklı tartışmaların da konusu olmuş durumda. Kimileri yeni tarzını oldukça iddialı ve başarılı bulurken kimileri ise eski halini daha doğal bulduklarını söylüyor.

Ancak görünen o ki Asena Demirbağ yaptığı her değişiklikle konuşulmaya devam edecek ve sosyal medyada adından söz ettirmeyi sürdürecek.