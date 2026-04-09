Artemis II’de Kritik Saatler: Astronotları Bekleyen 2 Bin 760 Derecelik Cehennem!

Artemis II astronotları Dünya'ya dönüyor! Isı kalkanı sorunu ve 2 bin 760 derecelik sıcaklıkta gerçekleşecek "ateşten sınav" hakkında tüm detaylar.

Yayın Tarihi : 09-04-2026 11:42

Ay’ın ötesine geçerek insanlık tarihinin mesafe rekorlarını altüst eden Artemis II mürettebatı için yolculuğun en riskli aşamasına girildi. Christina Koch, Jeremy Hansen, Reid Wiseman ve Victor Glover’dan oluşan ekip, Cuma gecesi Pasifik Okyanusu’na iniş yapmaya hazırlanırken, bilim dünyasının gözü Orion kapsülünün ısı kalkanında.

2.760 Derecelik Dev Sınav

Dünya atmosferine giriş, fiziksel sınırların zorlandığı bir süreci beraberinde getirecek:

  • Hız: Kapsül, saniyede yaklaşık 11 kilometre (saatte 40 bin km) hızla atmosfere çarpacak.

  • Sıcaklık: Sürtünme nedeniyle kapsülün dış yüzeyi 2 bin 760 santigrat dereceye kadar ısınacak.

  • Koruma: Astronotları bu ekstrem sıcaklıktan koruyan tek katman, yalnızca 7,5 cm kalınlığındaki "Avcoat" isimli ısı kalkanı olacak.

Isı Kalkanındaki "Artemis I" Şüphesi

Görevin en çok tartışılan noktası, ısı kalkanının güvenilirliği. 2022’deki insansız Artemis I testinde kalkanın beklenmedik şekilde parçalandığı ve yüzeyinden 100’den fazla parçanın koptuğu tespit edilmişti.

  • Sorun: Kalkanın altındaki gazların tahliye edilememesi sonucu oluşan basınç, kömürleşmiş koruyucu malzemenin dökülmesine yol açmıştı.

  • Risk: Yeni tasarlanan kalkan bu göreve yetişmediği için, astronotlar Artemis I'de sorun çıkaran eski model kalkanın aynısıyla Dünya'ya dönmek zorunda.

Riskli Ama Gerekli: Yeni İniş Stratejisi

NASA mühendisleri, ısı kalkanına binen yükü yönetebilmek için standart iniş planını değiştirdi:

  • Eski Plan: Kapsülün atmosferde bir taş gibi sekerek ısıyı zamana yayması planlanıyordu.

  • Yeni Plan: Kalkanın daha az zaman harcaması için kapsül atmosfere doğrudan ve daha dik bir açıyla girecek. Bu yöntem bilgisayar modellerinde başarılı görünse de, Orion kapsülüyle ilk kez insanlı bir görevde denenecek.

Mürettebatın Gözü Pasifik’te

Tüm teknik risklere rağmen ekip moralini yüksek tutuyor. Kapsül pilotu Victor Glover, en kritik anın okyanusa değdikleri "splashdown" anı olacağını vurgulayarak, "Okyanusa değdiğimiz an ailelerimiz derin bir nefes alacak," dedi.

