Artemis II Mürettebatı Tarihi Ay Görevini Tamamlayarak Dünya'ya Döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yarım asrı aşkın bir sürenin ardından gerçekleştirdiği ilk insanlı Ay göreviyle büyük bir başarıya imza attı. Artemis II misyonu kapsamında uzaya gönderilen dört kişilik mürettebat, 10 günlük zorlu yolculuğun ardından güvenli bir şekilde yeryüzüne ulaştı. Gezegenimizden şimdiye kadar kat edilen en uzak mesafe rekorunun kırıldığı bu tarihi uçuş, uzay keşifleri tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Orion Kapsülü Pasifik Okyanusu’na Sorunsuz İndi

Görevi başarıyla yerine getiren Orion kapsülü, ABD yerel saatiyle 20:07'de California eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı. Kapsül içerisinde yer alan komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen, devasa paraşütlerin yardımıyla sularla buluştu. Saatte 30 kilometre hızla gerçekleşen inişin ardından, bölgede hazır bekleyen kurtarma ekipleri botlarla kapsüle ulaştı. Astronotların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kapsülün soğuma sürecinin ardından mürettebatın tahliyesi gerçekleştirildi.

Uzayda Kırılan Rekorlar ve Keşifler

Artemis II ekibi, 10 günlük görev süresince toplamda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın mesafe kat ederek devasa bir operasyonu yönetti. Bu süreçte Orion kapsülü, dünyadan yaklaşık 407 bin kilometre uzaklaşarak insanların şimdiye kadar ulaştığı en derin uzay noktasına erişti. Astronotlar, görev boyunca sadece araç içi sistemleri test etmekle kalmadı; aynı zamanda Ay'ın daha önce hiçbir insan gözüyle görülmemiş kısımlarını fotoğraflayarak tarihe geçti. Ay yüzeyine iniş yapılmasa da elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, bilim dünyası için eşsiz bir veri kaynağı oluşturdu.

Artemis III İçin Kritik Hazırlık Tamamlandı

1 Nisan tarihinde Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan bu misyon, aslında çok daha büyük bir hedefin provası niteliğini taşıyor. NASA, bu uçuşla elde ettiği tecrübeleri, doğrudan Ay yüzeyine inmeyi hedefleyen Artemis III görevi için kullanacak. Mürettebatın Ay çevresinde yaptığı incelemeler, gelecekteki misyonlarda astronotların iniş yapabileceği en uygun bölgelerin belirlenmesine yardımcı oldu. Bu başarılı dönüşle birlikte insanoğlu, yeniden Ay yüzeyine ayak basma hedefine bir adım daha yaklaştı.