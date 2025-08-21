Armin van Buuren İstanbul’a Geliyor

Dünya elektronik müzik sahnesinin yıldızı Armin van Buuren, dünya turnesi kapsamında 20 Eylül 2025’te KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşuyor.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 21-08-2025 12:22

 

Grammy adayı ve beş kez DJ Mag Top 100’de dünyanın en iyi DJ’i seçilen Armin van Buuren, kariyerinde 30 yılı aşkın süredir milyonları sahnelerinde buluşturuyor.

A State of Trance adlı haftalık radyo programı 80’den fazla ülkede 44 milyon dinleyiciye ulaşıyor; sanatçı, Tomorrowland, Ultra Music Festival, Lollapalooza ve EDC gibi dünyanın en büyük festivallerinde sahne aldı.

İstanbul’daki THE ORB şovu, sadece bir konser değil; ışık, ses ve teknolojiyi bir araya getiren çok duyulu bir deneyim sunuyor. Armin van Buuren, hit parçaları In and Out of Love, Blah Blah Blah, Great Spirit ve yeni albümü Breathe ile hayranlarına unutulmaz bir set hazırlıyor.