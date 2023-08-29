Arka Sokaklar'dan giden gidene! Yeni sezonda artık o isimler yok! İzleyicileri üzdü

Yeni sezonda artık o isimler yok! İzleyicileri üzdü! Arka Sokaklar'dan giden gidene- Arka Sokaklar, polisiye dizisi sevenleri heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi deneyimli oyuncuların başrolünü üstlendiği dizi, yeni sezon için Kanal D'nin İç Yapımlar ekibine emanet edildi. Hatırlanacağı üzere, Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle geçen yılın sonlarına doğru diziye ara verilmişti. Çekimlerin ağustos ayında başlaması planlanıyor. Ancak yeni sezon öncesi dizinin ana kadrosunda bir ayrılık yaşandı.

Yeni Sezon Heyecanı

Arka Sokaklar, yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Kanal D'nin İç Yapımlar ekibinin liderliğinde ve D Media tarafından devralınan dizi için çalışmalar hız kazandı.

Önemli Bir Ayrılık

Yeni sezon öncesi diziye damga vuran haberlerden biri de bir ayrılık oldu. Uzun yıllardır Selin karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Oya Okar, diziden ayrıldı.

Dizinin önceki kadrosundan Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yeni sezonda da dizide yer alacakları kesinleşti.

Selin komiserin ayrılmasıyla birlikte yeni sezonun nasıl bir hikaye akışıyla izleyici karşısına çıkacağı ve ne gibi değişikliklerin yaşanacağı merak ediliyor. Aynı zamanda geçen sezonun başında diziye veda eden Şevket Çoruh da yeni sezonda kadroda yer almayacak isimler arasında bulunuyor.