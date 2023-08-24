Arka Sokaklarda Gözyaşlarına Boğacak Ayrılık! Dakika Bir Gol Bir Geçen Vakti Affetmedi

17. sezonunda izleyiciyi muallakta bırakan ve hakkında final iddiaları çıkan Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuna bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Cuma akşamı yeni dizilerin hengamesine uğrayan Arka Sokaklar reytinglerde alt sıralarda yer almıştı. Bir ara yapımcısının rahatsızlığı sebebiyle 45 gün ara verilen ve o 45 gün ara bir türlü bitmek bilmeyen Arka Sokaklar hakkında türlü türlü iddialar ortaya atılmış, kanalı değişeceği, yapımcı şirketin değişeceği hatta, oyuncuların başka dizilere geçebileceği açıklamaları da mevcuttu. Ancak Arka Sokaklar küllerinden doğuyor. Arka Sokaklar 18. sezon hazırlıkları süre geliyor. Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Arka Sokaklar yeni oyuncuları kimler? işte detaylar...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 17 sezondur cuma akşamları Kanal D ekranlarında yer almaktaydı. Arka Sokaklar dizisi 18. ve yeni sezonu ile ekranlara Geri dönmeye hazırlanırken geçtiğimiz gün yayınlanan yeni sezon tanıtım fragmanı akıllarda soru işaretleri ile geldi. Arka Sokaklar 18. sezon 1. bölüm fragmanında karşımıza çıkan cenaze sahtesi kafaları karıştırırken Arka Sokaklarda Kim öldü sorusunun yanıtı araştırılmaya başlıyor.

Rıza baba öldü

Arka Sokaklar RIza Baba öldü iddiaları konuşuluyor. Uzun süredir başlanılması için adeta gün sayılan Arka Sokaklar dizisi yayın tarihi henüz netlik kazanmamış iken yine cuma akşamları ekranlarda olacağı açıklanmış bulunuyor. Dizinin yayınlanan 18 sezon tanıtım fragmanında Rıza baba için cenaze töreninin düzenlediği İddia edilirken Hüsnü Komiserin gözyaşları bu iddiaları doğruluyor. Peki Arka Sokaklar yeni sezonda neler değişecek? Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? İşte detaylar

Başrollerinde Zafer Ergin Özgür Ozan İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi yeni sezonu ile cuma akşamlarını sallayacağı benziyor. Tanıtımı ile çok dikkat çeken Arka Sokaklar 18. sezonu Eylül ya da Ekim ayında ekranlarda olacak. Yapım şirketi ile yayınlandığı kanal arasında anlaşmazlık sebebiyle neredeyse bir sezon ekranlardan ayrı kalan Arka Sokaklar dizisi yeni sezon fragmanı herkese heyecanlandırmıştı. Cuma akşamları yayınlanacak olan Arka Sokaklar dizisi Geçtiğimiz sezon Kanal D'nin dizinin yapım şirketine verdiği çeklerin vadesinin uzun olması sebebiyle oyunculara maaşlarına ödeyemediği gerekçesiyle çıkmaza girmişti. Arka Sokaklar Zafer Ergin öldü mü? sorusunun yanıtı yayınlanan Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı ile akıllarda soru işareti olarak kalmış gözüküyor. Ancak Rıza baba öldü mü sorusunun yanıtı dizinin başlaması sonrasında cevabını bulacak. Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba karakterinin ölüp ölmediği henüz belli değil. Ancak, son bölümde Rıza Baba silahlı saldırıya uğruyor ve hastaneye kaldırılıyor. 12. Rıza Baba’nın son durumu hakkında henüz bir bilgi yok.