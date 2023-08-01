Arka Sokaklar efsanesi geri dönüyor

Kanal D’nin, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar 18’inci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen ve Cuma akşamlarına damga vuran dizinin 18’inci sezonunun yapımcılığını ise D Media üstleniyor.

Yeni sezona dört yeni isim…

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar yeni sezona kadrosuna kattığı 4 yeni isimle başlıyor.

Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu dizinin 18’inci sezonunda izleyici karşısına çıkıyor. Mustafa Üstündağ Sado, Hasan Denizyaran Komiser Kadir, Cansu Fırıncı Komiser Ünal, Sinem Reyhan Kıroğlu ise Komiser Yardımcısı Birce karakteriyle ekrana geliyor.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosunda ise; Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Metin Çoban, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay gibi başarılı isimler yer alıyor.

Arka Sokaklar yeni sezonda Kanal D’de…