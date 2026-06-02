Aras Bulut İynemli Ve Engin Öztürk Lüks Teknelerinde Yakalandı!

Türk televizyon ve sinema dünyasının en popüler ve yakışıklı jönlerinden iki yakın dost o bitmek bilmeyen set yoğunluğunun ardından yorgunluk atmak için soluğu hemen Ege'de aldı. Kameralardan uzakta kafalarını dinleyecekleri sakin bir tatil geçirmek isteyen başarılı aktörler kiraladıkları lüks tekneyle mavi tura çıktı çıkmasına ama Muğla'nın dünyaca ünlü cennet köşesinde magazin muhabirlerinin keskin objektiflerinden kaçamadılar maalesef.

Güne Teknede Sakin Bir Kahvaltıyla Başladılar

Birçok dev projede başrolü sırtlayan Aras Bulut İynemli kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Engin Öztürk ile birlikte çıktığı o meşhur Göcek tatilinde yakalandı kameralara. Mavi tur tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Göcek koylarında demirleyen teknelerinde sabahın erken saatlerinde birlikte güzel bir kahvaltı yaparak güne başlayan ikilinin oldukça sakin bir gün geçirdiği görüldü. Sıcak havaya rağmen gün boyu denize girmeyi pek tercih etmeyen ikiliden Engin Öztürk kahvaltının ardından iyice dinlenmek üzere bir süre sonra kamarasına çekilerek gözden kayboldu.

Gün Boyu Telefonu Elinden Düşürmedi

Engin Öztürk'ün kamarada kestirdiği saatlerde, popüler oyuncu Aras Bulut İynemli ise teknenin güvertesinde tek başına vakit geçirdi. Muhtemelen yeni sezon projeleri ya da yaklaşan iş ortaklıkları hakkında olduğu tahmin edilen yoğun bir telefon trafiği yöneten İynemli gün boyu elinden telefonu düşürmedi desek yeridir. Başarılı aktörün güvertedeki o hararetli ve ciddi görüşmeleri ise magazin kulislerinde "Aras yeni bir işin hazırlıkları içinde" şeklinde yorumlandı hemen.

Fanatik Beşiktaşlı Oyuncunun Teknesinde Kartal Logolu Bayrak Dalgalandı

Kameralara yansıyan tatil karelerinde dikkat çeken en tatlı detaylardan biri de teknenin arka kısmında dalgalanan bayrak oldu aslında. Sıkı bir futbol takipçisi ve fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Aras Bulut İynemli'nin tatil yaptığı teknesine o siyah-beyazlı dev kartal logolu bayrağı asması gözlerden kaçmadı haliyle. Kulübüne olan bağlılığını tatilde bile gözler önüne seren ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları tarafından büyük bir sempatiyle karşılandı ve anında binlerce beğeni aldı.