Araç sahiplerine kötü haber! Yeni bir vergi daha geldi! Karbon Vergisi nedir?

Araç sahipleri üst üste gelen vergiler sebebiyle araçlarını satma durumuna geldi. 2023 yılında bir sefere mahsus alınacak olan ek MTV'nin dahi ikinci taksiti ödenmeden yeni bir vergi daha kapıya dayandı. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında alınan bir kararla alınması kararlaştırılan ancak bir süre ertelenen karbol vergisi için süre doldu.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketinde ortaya çıkan maddi yükün karşılanması adına alınması kararlaştırılan ek MTV araç sahipleri için fazladan bir masraf oluşturmuştu. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan iptal başvurusu da reddedilince araç sahipleri ek MTV'yi ödemek zorunda kaldı. İlk taksitinin günü çoktan geçen ek MTV'nin ikinci taksitinin ödenmesi için son gün ise 30 Kasım.

Henüz ek MTV'nin dahi tartışmaları bitmemişken, araç sahipleri için yeni bir vergi daha geldi. Bu kez de iklim değişikliği ile mücadele kapsamında dünya genelinde bazı ülkelerde uygulanmaya başlayan karbol vergisi alınmasına yönelik bir karar çıktı. Aslında bu karar yeni değil. Karbon vergisi kararı daha önce alınmış ancak verginin ödenme tarihi 1 Ocak 2023'ten, Ekim yanına ertelenmişti.

Karbon Vergisi Nedir?



Karbon vergisini ilk defa duyanlar için, küresel bazda en büyük sorunlardan biri olan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında dünya genelinde uygulanmaya başlayan yeni bir uygulama. Karbon salınımını azaltmak ve karbon salınımının çevreye verdiği zararı ekonomiye yansıtmayı amaçlar. Böylelikle karbon salınımının en büyük sebeplerinden biri olan fosil yakıtların kullanımını daha zor hale getirip, yenilenebilir enerji tüketimini teşvik ederek çevreyi korumaya yönelik atılmış bir adımdır.

Bu vergi, yandığında karbocioksit salınımına neden olan petrol, linyit, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı esnasında ortaya çıkan sera gazı salınımı oranında hesaplanacak. Kısaca karbon ayak izi olarak adlandırılan bu salınım ile orantılı olarak alınacak olan karbon vergisi, fosil yakıt ile çalışan içten yanmalı motorlu araçları da kapsıyor.

Karbon vergisinden en çok sanayi sektörü etkilenecek. Demir-çelik, çimento, cam, seramik ve plastik gibi sektörler, fosil yakıtların en çok kullanıldığı ve karbon salınımının en yüksek olduğu sektörler. Dolayısıyla bu sektörlerden ciddi manada yüksek vergiler alınacak ve bu durum maliyetlere de yansıyacak. Söz konusu sektörler için yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma çalışmaları çoktan başladı.

Karbon Vergisi Ne Zaman Alınacak?

Karbon vergisi sadece Türkiye'de değil dünya genelinde uzun zamandır gündemde. Avrupa Birliği yakın zamanda bu vergiyi resmi hale getirip uygulamaya almayı planlıyor. Türkiye'de de karbon vergisi için ilk taslak 2020 yılında hazırlanmış ve 1 Ocak 2023 tarihinde alınmaya başlanması planlanmıştı. Ancak karbon vergisinin yürürlüğe girmesi Ekim 2023 tarihine kadar ötelenmişti.

Henüz karbon vergisi ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebeple ne zaman ve ne kadar ödeneceğine dair kesin bir bilgi de yok. Ancak dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başladığı ve bu yönde ciddi adımlar attığı günümüzde Türkiye'nin de çevreyi koruma ve iklim değişikliği alanında bu tarz uygulamalar yapması kaçınılmaz.