Araç Sahipleri Dikkat: Motorin Fiyatlarına Bir Kez Daha Zam Geliyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, 31 Mart 2026 itibarıyla motorin grubunda önemli bir fiyat artışı kapıda. Araç sahipleri "Motorine zam mı geldi?" sorusuna yanıt ararken, beklenen artışın detayları netleşmeye başladı.

Motorine Dev Zam Yolda: 2 Lira 52 Kuruş Artış Bekleniyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, motorin grubunda 2 lira 52 kuruşluk bir fiyat artışı öngörülüyor. Benzin grubunda ise bugün için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zam Ne Zaman Geçerli Olacak?

Motorin fiyatlarındaki bu artışın, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 00.01’den itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Zam Sonrası Yeni Motorin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Beklenen zam sonrası motorin litre fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere yükselmesi öngörülüyor:

Şehir / Bölge Tahmini Yeni Fiyat (TL/LT) İstanbul 77,39 TL Ankara 78,52 TL İzmir 78,79 TL Doğu İlleri 80,24 TL

31 Mart 2026 Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi (Zam Öncesi)

Zam henüz yansımadan önce illere göre güncel pompa fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,52 TL

Motorin: 74,87 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 74,73 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,49 TL

Motorin: 76,00 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir