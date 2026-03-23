Ara Güler’in İkonik Kareleri Fransa’da Sergileniyor

Foto muhabirliğinin efsane isimlerinden biri olan Ara Güler, bu kez Fransa’da açılan kapsamlı bir sergiyle yeniden gündemde. “Mastering the Image” başlıklı sergi, Maison des Arts du Léman’ın 60. yıl kutlamaları kapsamında sanatseverlerle buluşuyor. Üstelik bu özel seçki, sanatçının hem bilinen ikonik karelerini hem de daha önce hiç sergilenmemiş eserlerini bir araya getiriyor.

Sergi, 20 Mart 2026 itibarıyla Fransa’nın Thonon-les-Bains kentinde, Galerie de l’Etrave – Theatre Maurice Novarina’da kapılarını açtı. Bu buluşma, yalnızca bir sergi değil; aynı zamanda Ara Güler’in görsel hafızasına açılan güçlü bir pencere sunuyor.

55 Karede Bir Ustalık Hikayesi

Serginin merkezinde yer alan 55 adet siyah-beyaz fotoğraf, Ara Güler’in fotoğraf dilini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen kareler, sanatçının insan odaklı yaklaşımını net bir şekilde yansıtıyor.

Her bir fotoğraf, yalnızca bir anı belgelemiyor. Aynı zamanda bir hikaye anlatıyor. Bu nedenle sergi, izleyiciye adeta bir “masterclass” deneyimi sunuyor. Çünkü Güler’in kompozisyon anlayışı, ışık kullanımı ve kadraj seçimleri, fotoğraf sanatının temel dinamiklerini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.

Arşivden Gün Yüzüne Çıkan Eserler

Bu sergiyi özel kılan en önemli detaylardan biri, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi tarafından gün yüzüne çıkarılan yeni eserler. Daha önce hiç sergilenmemiş bu fotoğraflar, sanatçının üretim dünyasına farklı bir perspektif kazandırıyor.

Bu sayede izleyici, yalnızca tanıdık karelerle değil; aynı zamanda keşfedilmemiş bir görsel arşivle de karşılaşıyor. Bu durum, serginin etkisini daha da derinleştiriyor.

Fotoğrafın Ötesinde Bir Anlatı

Ara Güler, yalnızca bir fotoğrafçı değil; aynı zamanda güçlü bir anlatıcı. Sergide yer alan ve 1955 yılında kaleme aldığı “Babil’den Sonra Yaşayacağız” adlı kısa öykü, bu yönünü açıkça ortaya koyuyor.

Bu metin, fotoğraflara eşlik ederek izleyiciye çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Yıkımın ardından yeniden doğuşu anlatan bu hikaye, Güler’in görsel dünyasını edebi bir boyutla tamamlıyor.

Uluslararası Sahneye Taşınan Bir Miras

Serginin açılışı, Maison des Arts du Léman Direktörü Pierre Berger, Sanat Direktörü Thierry Macia, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve T.C. Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu buluşma, Ara Güler’in mirasının uluslararası alanda nasıl değer gördüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle Thonon-les-Bains’ta ilk kez sergilenen bu eserler, sanatçının global etkisini güçlendiriyor.

Kaçırılmayacak Bir Sergi

“Mastering the Image”, 30 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor. Sergi, fotoğraf sanatına ilgi duyan herkes için önemli bir deneyim sunuyor.